Evini satacaklar dikkat. Emlak ilanlarına 172 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamayla, emlak ilanlarındaki gerçek dışı fiyat artışları nedeniyle bin 416 kişiye 172 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

İdari ceza, ev ilanlarını piyasa koşullarına aykırı şekilde artıranlar için uygulanıyor.

EV İLANLARI İZLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşın şikayeti üzerine ev ilanının incelendiğini, ardından da idari ceza uygulandığını duyurmuştu.



Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan X'ten yaptığı paylaşımla, şikayet üzerine ilanın ayrıntılarına bakıldığını ve fiyat artışının genel ekonomik verilere uygu olmadığının belirlendiğini söyledi.



EVİN FİYATINI SÜREKLİ ARTIRDI



Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin lira istenen evin fiyatı 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon liraya çıkartıldı.



Bakanlık ilandaki fiyattaki "genel ekonomik verilere uygun olmayan artış" nedeniyle 100 bin lira idari ceza uyguladı, ilanı da yayından kaldırttı.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İHBAR KABUL EDİLDİ



Bakanlık, B.K. isimli bir kişinin sosyal medyadaki, "Bir İlan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul etti.



B.K.'nın paylaşımına göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda daireye, 4 Eylül'de 6 milyon 750 bin lira istendi. Fiyat, 21 Eylül'de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül'de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de ise 7 milyon 100 bine düştü. 2 Ekim'de ise ilanın fiyatı 8 milyon lira olara güncellendi.