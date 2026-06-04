Maliye, evini kiraya veren binlerce kişiye geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ederek, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi , geçici vergi ve KDV tarhiyatları yaptı. Uzun süredir Danıştay tarafından da incelenen bu durumda son karar verildi. Yüksek Mahkeme, “Taşınmazların günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya verilmesi, elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradi niteliğini değiştirmeyeceği, ticari organizasyon dahilinde yapılmadığından konaklama tesisi olarak nitelendirilemeyeceği ve konaklama vergisine de tabi olmadığı” kararına vardı. Danıştay, Gelir İdaresi Başkanlığı 'nın vergi oluşturan kararı için yürütmeyi durdurdu.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, konuyu şu şekilde açıkladı:

Konu, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarından elde edilecek kazançların ticari kazanç olarak gelir vergisi ve KDV’ye mi yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak sadece gelir vergisine mi tabi tutulacağı ile ilgili.

Maliye, tüm il Defterdarlıklarına gönderdiği Genel Yazısı’nda, “Konutların turizm amaçlı kısa süreli olarak kiraya verilmesi için ilgili Bakanlığa müracaat edilerek izin belgesi alınmasının ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil ettiğini, kiralama yapılıp yapılmadığına veya gelir elde edilip edilmediğine bakılmaksızın "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu kapsamda elde edilecek kazançların ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiğini, belge sahipleri adına izin belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi, ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan konutlarda verilen hizmetlerin ticari faaliyet kapsamında KDV’ye tabi olduğu ve genel oranda (yüzde 20) KDV hesaplanması gerektiğini” açıkladı

Maliye, bu genel yazıya istinaden "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak konutlarını kiraya veren ancak ticari kazanç mükellefiyeti açtırmayıp gelir vergisi, geçici vergi ve KDV beyannamesi vermeyen ve ödemeyen binlerce kişiye geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ederek, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yaptı.

Danıştay 3 ve 7. Daireleri, Danıştay VDDK’nın istediği müşterek kararı verdi

Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerekmektedir.

Yukarıda aktarılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, bir ticari organizasyon dahilinde olmaksızın sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla taşınmazların günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya verilmesi, elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradi niteliğini değiştirmeyeceği, ticari organizasyon dahilinde yapılmadığından konaklama tesisi olarak nitelendirilemeyeceği ve konaklama vergisine de tabi olmadığı anlaşıldığından, dava konusu genel yazıda hukuka uygunluk bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, davacının YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24/01/2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verildi.”