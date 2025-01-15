Evlenenler için kampanya hazırlığı

Yeni evlenecek gençlere verilen "Evlilik Kredisi" 81 ile yayıldı.



150 bin liralık krediden on binlerce gencin faydalanacağı düşünülüyor.



Bunun ilgili sektörlerde satışları hareketlendirebileceği belirtiliyor.



MOBİLYADA YENİ KAMPANYA PLANI



Mobilya sektörü, gençler için yeni kampanya yapmayı planlıyor.



MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "Bankalarla görüşmeler yapıyoruz 'Taksitleri artırabilir miyiz?' diye.. Sürekli kampanya oluyor ama daha etkili neler yapılabilir diye çalışmalar yapıyoruz. Yeni evlenecek çiftlere firmalarla görüşerek de paketler hazırlamaya çalışacağız." dedi.



Mobilya fiyatları 20-30 bin liradan başlıyor, fiyat marka ve modele göre yükseliyor.



TAKSİT SAYISI ÇAĞRISI



Yatak odası, oturma odası ve koltuk takımı için yüzbinlerce lira ödenebiliyor.



Sektör yetkilileri, bu nedenle alıcılara vade kolaylığı sağlanmasını istiyor. Kredi kartına taksit sayısının artırılmasını talep ediyorlar.



ZÜCCACİYEDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Yeni evlenenlerin züccaciye alışverişi ise ortalama 50 bin lirayı buluyor. Züccaciye firmaları da kampanya hazırlığı yapıyor.



ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Biz zaten programlarda da konuşuyoruz evlenme maliyetlerinden dolayı insanlar evliliği erteler durumdaydı. Bugün tabi 150 bin çiftin faydalanacağını düşünüyoruz ama belki bunun takibinde yeni yeni kampayalarla çok daha etkili hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

