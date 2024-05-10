Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmış, ödeme tarihi ise açıklanmamıştı.

Bakan Göktaş evlilik kredisinde ilk ödeme tarihini de duyurdu.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aile ve Gençlik Fonu’nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik.

48 AY VADELİ 150 BİN TL KREDİ

Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"



Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay’dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.



"ÖDEMELER 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR"



Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.

