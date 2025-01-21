Evlilik kredisine 17 bin başvuru

Evlilik kredisine talep ilk haftada yüksek oldu. 8 günde toplam 17 bin başvuru geldi.



Edinilen bilgilere göre, en yüksek başvuru İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u Şanlıurfa ve Ankara takip etti.



Aile ve Gençlik Fonu destekleri kapsamında evlenmek isteyen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor.



Kredi için iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vade imkanı tanınıyor.



Aynı zamanda çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.



18-29 yaş arasında evlenecek çiftler, başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.