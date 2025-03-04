Evlilik kredisine İstanbul'dan 9 bin başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan projesine İstanbul'dan 9 bin kişi başvurdu.

Evlilik kredisine İstanbul'dan 9 bin başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu'nca desteklenen proje, ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını açıklamasının ardından, İstanbul'da da başvurular yapılmaya başlandı.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi uygulamasına İstanbul'da yaklaşık 9 bin kişi başvurdu.

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Ayrıntılar belli oldu

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