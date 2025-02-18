Evlilik kredisine "Seviyorsan git evlen" paylaşımından sonra artış
Evlilik kredisine bir yıl içinde 56 bin 256 çift başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, 14 Şubat'ta "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımından sonra evlilik kredilerinden artış yaşandığını açıkladı.
Aile ve Gençlik Fonu'na ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlanmıştı.
Söz konusu fon kapsamında çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan, "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımının ardından başvurular arttığı söylendi.
Bu arada Bakan Göktaş da fondan kredi kullanan ve ilk bebeklerini kucağına alan depremzede çifti arayarak tebrik etti.
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