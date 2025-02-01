Evlilik kredisine yaklaşık 44 bin başvuru

Evlenecek gençlere 150 bin liraya faizsiz kredi desteğine yüksek talep sürüyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Sivas’ta katıldığı bir etkinlikte, evlilik kredisine başvuranların sayısının 43 bin 921'e ulaştığını açıkladı. Özdemir, Sivas'ta başvuru sayısının ise 212 olduğunu söyledi.



Aile ve Gençlik Fonu destekleri kapsamında evlenmek isteyen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor.



Kredi için iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vade imkanı tanınıyor.



Aynı zamanda çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.



18-29 yaş arasında evlenecek çiftler, başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.