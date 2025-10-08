Exxon Mobil, Irak'a dönebilir

Bloomberg News'ün bildirdiğine göre, petrol devi Exxon Mobil, dev Meccun sahasında arama operasyonları için zemin hazırlayacak anlaşmalar imzalayarak, yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra Irak'a yeniden girmeyi düşünüyor.



Güney Irak'ta Basra'ya 60 km uzaklıkta bulunan Meccun, 38 milyar varil olduğu tahmin edilen rezerviyle dünyanın en zengin petrol sahalarından biri.



Exxon'un önümüzdeki günlerde Basra Oil şirketi ve Irak devlet petrol şirketi SOMO ile bir niyet mektubu imzalamayı planladığı bildirildi.



Potansiyel anlaşmanın ayrıca ihracat altyapısı ve Güney Irak'ta olası petrol pazarlama projeleri ile ilgili görüşmeleri de içermesi bekleniyor.



