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İhracatta eylül rekoru

SON DAKİKA HABERİ: İhracat eylül ayında yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşıldı. Aynı ayda ithalat 27 milyar 660 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret açığı 5 milyar dolar oldu.

İhracatta eylül rekoru

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Bursa'da açıkladığı verilere göre, ihracat eylül ayında yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar oldu.  Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı.” dedi. 

DIŞ AÇIK YÜZDE 48 GERİLEDİ

Eylül ayında 27 milyar 660 milyon dolarlık yapıldı. Böylece dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 48,1 düşüşle 5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"DEPREM NEDENİYLE  KAYBI 6 MİLYAR DOLAR"

Bolat, şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan ihracat kaybını son 7 ayda telafi ettiklerini söyledi.

Son 12 aylık ihracatın ise yüzde 0,4 artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldiğini bildiren Bolat, "Burada şunu ifade etmek isterim ki deprem sürecinde 7 ayda tam 6 milyar dolarlık bir kaybımız var ihracatta. Deprem felaketi olmasaydı aslında ihracat rakamımızda bugün itibarıyla 9 ayda 6 milyar dolar daha fazla bir ihracattan bahsediyor olacaktık." diye konuştu.

Bolat, aylık ithalatta temmuz ile eylül arasında 5 milyar dolarlık gerileme olduğunu kaydetti.

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