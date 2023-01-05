EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.



KİMLERİ KAPSIYOR?



Teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.



2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.



EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.



EMEKLİ OLUP ÇALIŞAN İÇİN PRİM İNDİRİMİ



EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.



BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK



EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.