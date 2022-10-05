EYT kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber yayınında EYT düzenlemesi, taşeron işçilerin kadroya alınması, mevsimlik işçilerle ilgili düzenlemelere yönelik merak edilenleri cevapladı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyleyen Bakan Bilgin, "Biz burada EYT’lilerin sorununun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis’e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok." diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO



Bakan Bilgin'in gündeminde taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusu da vardı.



Bilgin, "Yaklaşık bir milyon taşeron işçisine kadro verildi. Fakat o sırada KİT'lerde 90 bin küsür işçimiz kadrodan istifade edemedi. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonlardırırız." dedi.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DURUMU



Bakan Bilgin, mevsimlik işçiler ile geçici işçilere yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.



Bakan Bilgin, "Mevsimlik işçiler dönemsel olarak çalışıyorlar. İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda onlara bir imkan sağlayacağız. Geçici işçiler ise farklı, onlar 10 ay 9 gün çalışıyorlar. Onu biz 12 aya, bir yıl çalışmaya çıkaracağız." diye konuştu.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO



550 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışma hakkında da bilgi veren Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Çok sayıda sözleşmeli çalışma modeli ortaya çıkmış. Biz bunları ıslah etmek istiyoruz. Bu kadar çok sözleşme türü olmaması lazım. Bütün sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Onların sosyal haklarını standardize edeceğiz."

