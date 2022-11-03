EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? (EYT ile ilgili son haberler)

EYT konusu birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. EYT hakkında son olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında çalışmaların sürdüğünü ve 2023 yılında çalışmaların tamamlanacağını belirtti. İşte EYT'de son durum.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak EYT hakkında açıklamalarda bulundu ve EYT'nin ne zaman çıkacağına yönelik tarih açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkında şunları söyledi;



"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI



Bakan Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değindi.



Açıklamasında ETY konusunda tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin çalışmadaki son durum hakkında şunları söyledi:



“Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.



Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralıkta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım.”