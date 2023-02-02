EYT teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınıyor.



Sabah saatlerinde görüşmeler gergin başladı. Muhalefet, düzenlemenin eksik olduğunu ifade etti. Hem katsayı hem de prim gün sayısı konusunda mağduriyet olduğu belirtildi.



Komisyon çalışmalarına başladı ve gerilim sona erdi.



Komisyon çalışmalarında teklife yeni maddeler de eklenebilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.



EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir." açıklamasını yaptı.

EYT'NİN SGK'YA MALİYETİ

Öte yandan komisyonda EYT'nin SGK'ya maliyeti hakkında da bilgiler verildi.

2023 yılı emekli aylığı bayram ikramiyesi ve 4b prim kaybının SGK'ya maliyeti 144.7 milyar TL.



49.7 milyar TL'si kamu personeli bütçe etkisi ile birlikte bütçeye toplam maliyeti 194.4 milyar TL.



Kamuda çalışanların yüzde 25'inin emekli olması öngörülüyor.

EYT'den etkilenen 4a kapsamındaki sigortalıların yüzde 87'si mevcutta çalışma hayatında aktif olarak yer alıyor. Bu nedenle prim kaybı öngörülmüyor. Ancak çalışmamaları durumunda azami SGK prim kaybı 45.5 milyar TL olarak öngörülüyor.