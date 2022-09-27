EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? (EYT ile ilgili son haberler)

EYT'de son durum, emeklilik prim gün sayısını doldurmuş fakat yaşa takılan birçok kişi tarafından merak ediliyor. EYT yasasının ne zaman çıkacağına yönelik araştırma yapan vatandaşlar, gündemden gelen son dakika haberlerini takip ediyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak?



EYT'DE SON DURUM NE?



Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki çalışma hakkında bilgi verdi.



Bilgin şunları söyledi:



"Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

Buna göre; EYT çalışmasının aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

EYT ÇALIŞMALARI ARALIK AYINDA TAMAMLANACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.