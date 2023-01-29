EYT'de sona gelindi, düzenleme yarın Meclis'e geliyor

Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hazır. Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. 5 maddekilik teklifin ayrıntıları henüz bilinmiyor. Ancak çerçevesi belli.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR



8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, düzenlemeden faydalanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak.

Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

EYT'lilerin ilk maaşlarını da Mart ayında almaları bekleniyor.



Teklif, Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından önce Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Ardından da Genel Kurul gündemine gelecek.



Teklifi hazırlayan bakanlık bürokratları, yeni haftanın ilk gününde Plan Bütçe Komisyonu üyelerine EYT düzenlemesi hakkında bilgi verecek.



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