EYT'den emekli olamamıştı! KDK devreye girdi, geriye dönük tüm maaşını aldı

EYT'den yararlanamayan kişinin emekli aylığı KDK'nin girişimiyle bağlandı.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye, yaklaşık 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.



Kişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.



KDK DEVREYE GİRDİ

Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti.

BİRİKMİŞ BÜTÜN AYLIKLARINI ALABİLDİ



SGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

