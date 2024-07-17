EYT'li için prim desteği bitiyor: İşverene ek maliyet çıkacak

Haber: Sibel Can



Yeni vergi paketiyle EYT'li çalışan için işverenlere verilen yüzde 5'lik sigorta prim desteği kaldırılıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Okan Güray Bülbül'e göre düzenleme işverene aylık 1000 liralık ek maliyet anlamına geliyor.



Bülbül, "Emeklilere hiçbir faydası olmadığı için sosyal güvenlik destek priminden kayıtdışı çalışma eğilimleri zaten vardı fakat işverenler bu teşvik nedeniyle en azından maliyet azalsın diye SGDP'li olarak bildirmeye devam ediyorlardı. Şimdi ne yazık ki pek çok EYT'linin bana sigorta yapmayın deme ihtimali arttı." dedi.



Bülbül, "Halihazırda asgari ücret üzerinden çalıştırılan bir emeklinin işverene maliyeti 24 bin 902 lira 11 kuruş, bu teşviksiz rakam. 23 bin 902 lira 98 kuruş da teşvikli rakam yani arada bin TL'lik teşvik vardı." şeklinde konuştu.



Yeni vergi teklifiyle işverenin ödediği kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarılıyor.



Bülbül, "Kısa vadeli sigorta kollarında iş kazası meslek hastalığı analık ve hastalık risklerine dair prim ödeniyor. İşçinin eline geçen rakamı değiştirmeyecek fakat asgari ücretin işverene maliyetini arttıracak. Eğer temmuz ayı içinde hayata geçerse ağustos ayından itibaren işverenlerin asgari ücret için maliyeti 23 bin 552 lira 94 kuruş olacak. 50 TL'lik fark 0,25 lik artıştan kaynaklanacak." ifadelerini kullandı.



En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran aynı zamanda çalışma hayatına ilişkin de düzenlemeler içeren yeni vergi düzenlemesi teklifi perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelecek.