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EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, olmaya hak kazanan binlerce EYT'li bayramda ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyordu. Merak edilen sorunun yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakanı Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında" ifadelerini kullandı.

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