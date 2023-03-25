EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanan binlerce EYT'li bayramda ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyordu. Merak edilen sorunun yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakanı Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında" ifadelerini kullandı.

