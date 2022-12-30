EYT'linin kıdem tazminatı nasıl ödenecek? (EYT'li iş değiştirirse prim artacak mı?)

Çalışanlara kıdem tazminatı ödemesinde senaryolar netleşiyor...



EYT düzenlemesi öncesi işverenlerin en büyük talebi Kredi Garanti Fonu kredisiydi. Bu talep hükümetten kabul görmüş, işverene 150 milyar liralık kredi desteği verileceği açıklanmıştı.



Bu desteğin EYT'de yaş sınırı olmamasıyla 200 milyar liranın üzerine çıkarılması bekleniyor.



KIDEM TAZMİNATI BANKAYA MI YATACAK?



KGF destekli tazminat ödemesi ise işveren değil banka elinden alınabilir.



EYT'liye ödenecek kıdem tazminaıyla ilgili açıklamalarda bulunan Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Naşkanı Hakan Güldağ, "Daha önceden Sayın Bakan da buna değinmişti. Direkt olarak çalışanın hesabına yatırılacak şirkete gelmeyecek. Bunun bir kanun teklifini de görmek lazım. Orada netleşecektir mesele ama çalışmanın bu yönde olduğunu biliyoruz. Daha önceden açıklamalar da bu yöndeydi. Direkt şirkete değil çalışanın işçinin hesabına yatırılacağı yönündeydi." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kıdem tazminaıyla ilgili, "Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz var" açıklamasında bulunmuştu.

EYT'Lİ İŞ DEĞİŞTİRİRSE PRİM ARTACAK MI?



Normal şartlarda emekli olup çalışanlar için sigorta primi 5 puan daha fazla. Şimdi bu da normal prime eşitlenecek. Ancak aynı işverinde kalma şartı aranacağı belirtiliyor.



Güldağ,"Eğer A şirketinde çalışıyordunuz ve emekli oldunuz gittiniz B şirketinde çalısmaya başladınız o 5 puanlık fark yine devam ediyor olacak. Şirket değiştirirseniz o puan farkı devam ediyor olacak. Şu anki durumu şu anki çalışmaları söylüyorum" dedi.



Hem tazminat ödemesi hem sigorta primi ile ilgili tüm detaylar yasa teklifi ile netleşecek.