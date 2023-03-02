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EYT'liye büyüme zammı

2022 yılı büyüme rakamı, ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak. Uygulamadan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanacak.

EYT'liye büyüme zammı

Ocak ayından sonra dilekçesi verenlere düzenlemesiyle emekli olacakların maaşına zammı yapılacak.

Milyonlarca EYT'linin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı.

YÜZDE 1,68'LİK ARTIŞ

Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.

Ocak ayından sonra emekli olanların maaşı, büyüme oranının yüzde 30’una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak.

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MAAŞ HESABI NASIL?

Emekli maaşları, sigortalının çalışma yaşamı süresince SGK’ya bildirilen prime esas kazançlarının güncel tutarıyla belirleniyor. Bu kazançlar, yıllık TÜFE artışının tamamı ve yıllık büyümenin yüzde 30’u esas alınarak güncelleniyor.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar, SGK'nın emekli maaşı hesaplama uygulamasında şu anda gördükleri maaş tutarının üstüne yüzde 1,68 zam alacak.

Mevcut görüntülenen maaşlar, yüzde 1,68 zamlı hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak.

EYT yasasından ayrı olarak emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra verenlerin maaşında da bu oranda artış olacak.

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