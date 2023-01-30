EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

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"PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLABİLECEK"



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;



"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.



5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduk.

4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.

Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak.

"İŞVERENE YÜZDE 5 ORANINDA BİR DESTEK PRİMİ SÖZ KONUSU OLUYOR"



Çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı işyerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kalkıyor.

4 maddeden oluşan teklif, Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. 5 milyona yakın insanımızı süreç içinde etkileyecek. 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılında emekliliği hak edecek.

Prim gününü şu andaki mevzuata göre, çalışma süresini dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz.

Hızlı geçsin diye başka ilavede bulunmadan sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri içeriyor. En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak.

Mevcut yürürlükteki mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibarıyla emekli maaşına hak kazanır. Mart itibarıyla şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur.

EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir.

Bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde İl Özel İdareleri'nde buna bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir.

Zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran taşerondan geçen arkadaşlarımıza çalışabilme imkanını kendilerine bırakıyoruz.

Yürürlükteki mevzuat dediğimde çok net. Bu konuda hangi statüdeyseniz, hangi prim sayısı geçerliyse yaş şartını ortadan kaldırıyoruz.

Kıdem tazminatıyla ilgili bu kanun teklifinde bir düzenleme yok. Bu konuda işverenlerimizin de yanında işçilerimizin de mağduriyetini gidermek üzere istihdama dayalı dinamik ekonomik modeli sektesiz bir şekilde devam ettirmek için KGF destekli kredilerle doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak bir model üzerinde çalışma yapıldı."

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ 2 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR



EYT yasa teklifi 2 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

İşte merak edilen o metin: