Eyüp Aksu kaybetmişti, İTEO'da devir teslim yarın

İstanbul'da 20 binden fazla ticari taksiyi ilgilendiren 14 binden fazla üyesi bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın seçimlerine sadece 3 bin 990 üye katılmış ve yapılan seçim sonrasında İsmet Dalcı yeni başkan olmuştu.

Uzun süredir başkanlık yapan Eyüp Aksu'nun yönetimi ibra edilmemişti.

İSMET DALCI MAZBATAYI ALIYOR

2 bin 455 oy alarak İTEO Başkanı olarak seçilen İsmet Dalcı, yarın mazbatasını alacağını açıkladı.

Dalcı, "Rant değil esnaf kazandı" mesajı yayımlayarak "İTEO seçimleri akabinde, 11.02.2026 (yarın) saat 13.00'de Kağıthane Yüksek Seçim Kurulu'ndan Allah ın izniyle mazbatamızı alıyoruz. Bu kutlu yolda görevimize başlıyoruz." ifadesini kullandı.

İBRA EDİLMEYEN AKSU GÖREVİ TESLİM EDECEK

Seçimli genel kurulda ibra edilmeyen Eyüp Aksu yönetimi İsmet Dalcı'ya devredecek.

TAKSİLERE YENİ SOLUK GETİRMESİ BEKLENİYOR

Taksi plakalarının değerinin düştüğünden yakınan plaka sahipleri, plaka fiyatlarını artırmak için hamlede bulunacak. 2019 Temmuz ayından bu yana ÖTV'siz araç alamayan taksici esnafı ÖTV'siz araç talep ederken, şoförler de SGK primlerini kendileri değil, milyonlarca lira değerindeki plakaya sahip olan plaka sahiplerinin ödemesini istiyor.

YASAL ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞIYORLAR

Taksi şoförleri İstanbul gibi yoğun trafiğin içinde 12 veya 24 saat çalışma düzenine göre faaliyet gösteriyor. Bir takside 2 şoför oluyor ve genellikle 03-15 saatleri, 15-03 saatleri arasında çalışıyorlar. Bazı şoförler 24 saat çalışma yapabiliyor. Bu durum şoförleri zorluyor. Yasal çalışma saatleri dahilinde haftalık çalışma düzeni, hafta sonu izinleri, kıdem tazminatı gibi hakların kendilerine İTEO'nun girişimleriyle sağlanması isteniyor.

YASA DIŞI KİRALIK TAKSİ PLAKASI SORUNU SONA ERECEK Mİ?

Yasa dışı olarak komisyoncular tarafından kiraya verilen taksilerdeki büyük sorunların ortadan kaldırılması için de çalışmaların başlaması bekleniyor. Ehliyeti dahi olmayan, mirasla babadan oğula, eşten eşe geçen, birden fazla ortağı olan, Türkiye'de ikamet etmeyen gurbetçilerde bulunan ve taksicilik faaliyetiyle yakından uzaktan ilgisi olmayanların plaka sahibi olması nedeniyle kiralık taksi plakası sorunu ortaya çıkıyor.

Kiralanan taksi plakalarına ilişkin gelir vergisi, KDV, stopaj gibi ödenmesi gereken vergi kalemlerine yönelik düzenlemelerin de gündeme getirilip yasal zeminde taksicilik yapılmasının önünün açılması bekleniyor.