Facebook'un piyasa değeri 600 milyar doların altına geriledi

Facebook'ta bilanço açıklamasının ardından sular durulmuyor.

Facebook'un çatı şirketi Meta, 2022′nin başından bu yana yüzde 35 değer kaybetti. Bu düşüşün büyük bir bölümü geçen hafta hayal kırıklığı yaratan bilanço raporundan sonra gerçekleşti.

CNBC'de yer alan habere göre, Facebook'un gelirleri son açıkladığı bilançoya göre yüzde 8 düşerek 10.3 milyar dolara geriledi. Aktif kullanıcı sayısı da 100 milyon kişi geriledi.

Facebook'un; Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet ile birlikte ABD'nin en değerli şirketleri arasında olduğu kısa bir süre önce açıklanmıştı. Bilançonun açıklandığı gün yüzde 26 değer kaybeden Facebook, piyasa değeri açısından 600 milyar doların altına gerileyerek Nvidia'nın gerisine düştü.

40 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA ÇÖP OLDU



Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia, 2020 yılında bir başka üretici olan Arm'ı satın alacağını duyurmuştu. 40 milyar dolar değerindeki bu anlaşma açıklandığı andan itibaren tartışmalara neden olmuştu.



Softbank'ın elinde bulunan Arm'ın, Nvidia'ya satılacak olması tekelleşme karşıtlarını da harekete geçirmişti. Basına yansıyan son bilgilere göre açılan soruşturmalardan bunalan Nvidia,1.5 yılın ardından Arm'ı satın almaktan vazgeçti.



Softbank ise çip krizini de fırsata çevirerek Arm'ı halka açacağını duyurdu. Şirketin yeni değerlemesinin 80 milyar olacağı tahmin ediliyor.



İngiltere merkezli Arm'ın satışı Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'de birden tartışmalar yaratmıştı. ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu, Aralık ayında anlaşmayı engellemek için dava açmıştı.

Arm 2016 yılında teknoloji yatırımlarıyla ünlü Japon Softbank'a 32 milyar dolar karşığında satılmıştı.



Anlaşmanın bozulmasıyla Softbank, Nvidia'dan 1.25 milyar dolar cayma bedeli alacak.

Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci dijital reklam platformuna sahip olan Meta'nın, Apple'ın işletim sisteminde yaptığı gizlilikle ilgili değişikliklerden de olumsuz etkilendiği ifade ediliyor.