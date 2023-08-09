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Fahiş aidat artışına önlem: Site yönetimleriyle ilgili düzenleme hazırlanıyor

Son yıllarda aidat artışları neredeyse kira artışları kadar gündemde. Bazı sitelerdeki aidatlar kiralarla yarışıyor. Aidatlarda fahiş artışların önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor.

Fahiş aidat artışına önlem: Site yönetimleriyle ilgili düzenleme hazırlanıyor

Edinilen bilgilere göre, site ve apartman yönetimiyle ilgili hazırlanan düzenlemede sona gelindi. Yasa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları birlikte çalışıyor.

Meclis'e sunulmaya hazırlanan düzenlemeye göre, herkes site yönetemeyecek. Sadece sertifika almış tesis yönetim şirketleri bu işi yapacak. Sektörün meslek tanımı yapılacak, standartlar getirilecek. 

FAHİŞ ARTIŞ YAPILAMAYACAK

Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak. Aidatlara tavan getirilmesi ise beklenmiyor. 

BELGE ALAMAYAN ŞİRKET KAPATILACAK

Türkiye'de 3 bin 800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bu şirketlerden saha tecrübesi, adli sicil kaydı, mali belgeler istenecek. Belge alamayan şirketler kapatılacak.

NTVPARA HABERLERİ

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