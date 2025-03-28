Fahiş fiyat denetimlerinde 200 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi denetimlere başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 46 bin 474 firmanın denetlendiği, aykırılık tespit edilen 9 bin 525 firma ve 46 bin 507 ürün neticesince 134,6 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayını da kapsayan martta, 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon lira, 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 27 bin 321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon lira idari para cezası kesildi. 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde mart ayında, 134,6 milyon lira ve 2025 yılı ilk 3 ayı toplamında 296,4 milyon lira idari para cezası uygulandı."

