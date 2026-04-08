Fahiş fiyat uygulayanlara 42 milyon lira daha ceza

Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

Kurulun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Sebze ve meyve üreticileri de dâhil olmak üzere, üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlıkça yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.