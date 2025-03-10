Fahiş fiyata 455 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk iki ayında fahiş fiyatla mücadele denetimlerinde 455 milyon TL idari para cezası uyguladı.



Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk iki ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği kaydedildi.



Denetimler kapsamında 17 bin 395 firmaya, toplamda 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezası kesildi.



Şubat ayında ise 9 bin 606 firmaya, 309 milyon 973 bin 559 lira para cezası uygulandı.



Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri kapsamında yılın ilk iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon lira idari para cezası kesildi.



Bu idari para cezasının 126,7 milyon liralık kısmı ise fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonuncunda gerçekleştirildi.

