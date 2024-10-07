Fahiş fiyata 9 ayda 1,3 milyar liralık ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetim yapıldığı bildirildi.

100 BİN LİRA İLE 1 MİLYON LİRA ARASINDA İDARİ PARA CEZALARI UYGULANDI



Rutin denetimlerin 81 ilde gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, bu denetimlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerin, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirildiği, çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında idari para cezaları uygulandığı aktarıldı.



Açıklamada, Bakanlığın iç ticaret birimlerince geçen yıl 170 bin 207 işletmenin denetlendiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:



"Bu kapsamda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası uygulanmıştı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti.

Bu yılın 9 ayında yapılan denetimler sonucunda iç ticaret birimleri 340 bin 485 işletmeyi denetledi. Bunlardan 153 bin 63'üne 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu da yılın 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası verdi."



"PİYASADA ADİL TİCARET DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN MÜCADELE KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"



Son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna yansıyan şikayetler doğrultusunda denetimlerin sıklaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, denetimlerde, halkın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu işletmelerde haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitlerin yapıldığı vurgulandı.



Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu durumun önüne geçmek için denetimlerini yoğunlaştırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Bakanlığımız, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle inceliyor. Bu kapsamda, Ticaret il müdürlükleri denetim ekipleri özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunuyor.

Hem vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz."