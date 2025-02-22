Fahiş fiyata karşı mobil uygulama: Anında rapor edilebilecek

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı haksız fiyat artışı bildirimi mobil uygulaması ile vatandaşlarla birlikte mücadele edeceklerini kaydetti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Artışı bildirimi mobil uygulamasına yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşların karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanmasının amaçlandığını bildirdi.



Vatandaşlar, mobil uygulama aracılığıyla yaşadıkları olumsuzlukları hızlı bir şekilde rapor edebilecek. Uygulama üzerinden yapılan bildirimler, kayda alınarak yetkili mercilere iletilecek.



Açıklamada, bildirilen her olayın detaylı bir biçimde incelemeye alınacağı ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edileceği aktarıldı.

HAKSIZ FİYAT BİLDİRİMİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?



Haksız Fiyat Bildirimi uygulaması mobil uygulama mağazalarından indirilebiliyor. Bildirimde bulunurken 5 adet fotoğraf yükselenebiliyor, ayrıca konum ve açıklama eklenebiliyor.

