Fahiş fiyata yeni önlem: Fırsatçı yöneticiye para cezası geliyor

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında yeni adımlar atılacak.



Önümüzdeki dönemde mevcutta uygulanan yaptırımların ağırlaştırılması hedefleniyor.



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre rekabet ihlallerinin tespitinin kolaylaştırılması için ihbar müessesesi geliştirilecek.



İhlalde belirleyici etkisi tespit edilen teşebbüs ve teşebbüs birliği yöneticilerine para cezası verilmesi uygulaması hayata geçirilecek.



Farklı idareler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.



Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı mevzuat değişikliğine gidilecek.

