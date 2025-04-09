Fahiş otobüs biletine 37 milyon lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu.



Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulandığını ifade etti.



63 BİN OTOBÜS SEFERİNE DENETLEME



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



“Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetledik.”



37 MİLYON 400 BİN LİRA CEZA



Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “10 Mart-6 Nisan tarihlerinde otobüs işletmecilerine 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandı.” dedi.



Denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamadığını da belirten Bakan Uraloğlu, “Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.” şeklinde konuştu.