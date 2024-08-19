Fahiş servis ücretiyle karşılaşınca ne yapmak gerekir? Uzmanlar yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Temmuz'daki toplantısında okul servis ücretleriyle ilgili alınan karar doğrultusunda, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi.



Zam oranının belli olmasının ardından, bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunabiliyor.



Velilerin fahiş fiyatlarla karşılaşmaları halinde izleyebilecekleri çözüm yollarını uzmanlar yanıtladı.



Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu yıl en kısa mesafenin 23 bin lira olarak belirlendiğini ancak bazı servis şirketlerinin buna uymayarak 70-80 bin lira civarında para talep ettiğini söyledi.

OKUL YÖNETİMİNE DİLEKÇE



Velilerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde okul yönetimine dilekçe sunarak durumu bildirmesi gerektiğini ifade eden Saraçlı, fahiş fiyatların çözüme kavuşturulması noktasında okul yönetimine büyük bir görev düştüğünün altını çizdi.



Saraçlı, bu şirketlerin okul idaresinin izni doğrultusunda servis hizmeti verdiğini belirterek, yönetimin durumu düzeltmemesi halinde velilerin ödeme makbuzlarıyla birlikte ilçe milli eğitim müdürlüklerine de şikayette bulunabileceklerini kaydetti.

HOSTES FARKI EKLENSE DE RAKAM ÇOK YÜKSEK



Servislerde hostesin zorunlu olduğunu aktaran Saraçlı, servis şirketlerinin bunu öne sürerek ücretlere ek olarak yüzde 30 zam yapabilme yetkilerinin bulunduğunu da anlattı.



Mücahit Saraçlı, hostes farkının eklenmesi durumunda bile bazı servisçilerin talep ettiği rakamların çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "23 bin liralık yakın mesafe ücretine yüzde 30'luk zam dahi yapılmış olsa 70-80 bin lira gibi fahiş, afaki rakamlar söz konusu değil. Bunun talep edilmesi yasaya ve hukuka aykırı bir davranıştır, haksız kazanç elde etme yoludur." değerlendirmesinde bulundu.



Saraçlı, velilerin ödemelerinin 104 bin liraya kadar olan kısmına ilişkin makbuzları, ikamet ile okul adreslerini ve aradaki mesafeyi Tüketici Hakem Heyetlerine bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip olduklarını kaydetti.



Fahiş fiyat talep eden servisçilerin yasal çerçevede idari para cezalarına çarptırılması gerektiğini belirten Saraçlı, Milli Eğitim Bakanlığınca bu konuda inceleme ve denetleme yapılması gerektiğini dile getirdi.



DAVALAR KISA SÜREDE KARARA BAĞLANIYOR



Avukat Barış Ülker ise bu konuda baktığı bir davayı anlatarak, mahkemenin servis şirketine ödenen paranın yasal faiziyle birlikte müvekkiline geri iadesine karar verdiğini aktardı.



Bu tür fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin hukuki olmayan bu durumu ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da Tüketici Hakem Heyetine müracaatta bulunması gerektiğine işaret eden Ülker, Tüketici Hakem Heyetinin başvuruyu reddetmesi durumunda Tüketici Mahkemesine itirazda bulunabileceğini anlattı.



Ülker, mahkemenin bilirkişi raporu gibi herhangi bir talebinin olmaması durumunda davanın kısa sürede karara bağlandığını dile getirdi.



Vatandaşların dava sürecinin uzun sürdüğünü düşünerek mahkemeye başvurmadıklarını belirten Ülker, "Veliler, ödedikleri fahiş ücretleri en yüksek oranda faiziyle birlikte iade alabilirler. Velilerin yargılama masraflarından kaçınarak haklarından feragat etmemesi gerekiyor. Hukuki mücadele sonucunda fazladan ödedikleri ücretin yanı sıra yargılama giderlerini de faiziyle birlikte iade alabilirler." ifadelerini kullandı.

