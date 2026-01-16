Fahiş site aidatlara fren. Kanun teklifi komisyondan geçti

Site yöneticilerinin aidat belirleyip toplaması ve artış yapmasına ilişkin bazı sınırlandırmaları içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifi kapsamında, 634 sayılı kanun uyarınca site yöneticileri, belirledikleri avans mahiyetinde

aidat miktarını talep etme ve avans bittiğinde yeniden toplama yetkisini haiz olduğu, yönetici, toplayacağı avans miktarını hiçbir sınırlama olmadan belirleyebilmekte ve belli usullere göre yedi gün içerisinde itiraz gelmesi durumunda ise konu kat malikleri genel kuruluna götürülmesine ilişkin maddede değişiklik yapıldı.

Bu durum kamuoyunda site yöneticilerine sınırsız bir yetki tanındığı şeklinde algılanmakta ve kat maliklerinin mağduriyetine yol açmaktaydı.

KAT MALİKLERİ KURULU SÖZ SAHİBİ OLACAK

Maddede yapılan değişiklik ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37'inci maddesinde yapılan değişiklik birlikte değerlendirildiğinde; yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilmekte olup yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat arttırma yetkisi kat malikleri kuruluna verilecek.

KARAR YETER SAYISI DA DEĞİŞİYOR

Kanun tasarısında, malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda, yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle karar oranı beşte dört iken üçte iki olarak değiştirilecek.

GEÇİCİ İŞLETME PROJELERİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI DEVREYE GİRECEK

Yıl içinde geçici olarak ortaya çıkan işletme projeleri için gereken tutarlarda aidatlar yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda "İşletme projesinin yapılması" başlıklı 37'nci maddede yapılan değişiklikle birlikte "İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar." düzenlemesi eklendi.

YIL İÇİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELERDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI GEÇERLİ OLACAK

Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde geçici işletme projesi için öngörülen bedeller nedeniyle aidatlara yapılacak artış, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Bunun dışında her yıl yeniden belirlenecek olan aidatlarda herhangi bir artış sınırı uygulanmayacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda aidatlar site yönetimi tarafından belirlenip kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

Kanun teklifinde yapılması beklenen değişikliğe ilişkin maddede "Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenir ve yukarıda belirlenen usulde kat malikleri kuruluna sunulur." detayı yer aldı.