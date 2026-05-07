Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
07.05.2026 20:51
Son Güncelleme: 07.05.2026 20:54
TBMM Genel Kurulu’nda, fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi.
Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme, TBMM'de kabul edildi.
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi , TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
DÜZENLEMEYLE NE DEĞİŞİYOR?
Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.
Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.
Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.