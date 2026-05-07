Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti

07.05.2026 20:51

Anadolu Ajansı

Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme, TBMM'de kabul edildi.

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi , TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

 

DÜZENLEMEYLE NE DEĞİŞİYOR?

 

Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.
 

Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.

 

Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.