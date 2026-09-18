Faiz 31 yılın zirvesine çıktı

Japonya Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında 7'ye 2 oyla kısa vadeli faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Bu, Nisan 1995'ten bu yana en yüksek seviye olup piyasa beklentileriyle de uyumlu. Üç ay sonra yapılan ilk faiz artışı, yüksek petrol fiyatlarından kaynaklananlar da dahil olmak üzere sürekli enflasyon baskılarını yansıtıyor ve on yıllarca süren ultra düşük faiz oranlarından bir adım daha uzaklaşmayı işaret ediyor.

Yönetim kurulu üyeleri Toichiro Asada ve Ayano Sato karşı oy kullandı. Politika yapıcılar, ekonomik aktivite, fiyatlar ve finansal koşullardaki gelişmelere yanıt olarak politika faizini artırmaya ve parasal genişlemeyi ayarlamaya devam edeceklerini, ayrıca daha fazla ayarlamanın zamanlamasını ve hızını da değerlendireceklerini belirtti.

Çekirdek TÜFE enflasyonu, işletmeler arası fiyatların tüketici fiyatlarına yansıması ve firmaların daha yüksek ücretleri satış fiyatlarına yansıtmasıyla ılımlı bir şekilde yükseliyor. Enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkma riski devam ederken, yönetim kurulu Orta Doğu çatışmasının etkisini yakından izleyeceğini de ekledi.