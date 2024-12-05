Enflasyon kasımda sürpriz yapsa da faiz indirim tahminleri değişmedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 2,24 oldu. Beklenti rakamın yüzde 2'nin altına gerileyeceği yönündeydi. Artışa rağmen birçok yabancı kuruluş beklentilerinin değişmediğini duyurdu



Citibank, yayımladığı notta bu ay 250 baz puanlık faiz indiriminin masada olduğunu belirtti.



Merkez Bankası'nın gevşeme döngüsüne yeni yıla kalmadan başlayabileceği dile getirildi. Citi, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu vurguladı.



Barclays, benzer bir değerlendirme yaptı. Banka, 26 Aralık'taki toplantıda faizin 250 baz puan indirilmesini beklediğini açıkladı. Tahminleri aşan enflasyonun para politikasının yönünü etkilemeyeceği görüşü paylaşıldı.



Morgan Stanley de bu ay faiz indirileceği görüşünü koruduğunu bildirdi. "Hizmet enflasyonu ivme kaybetti" denilen banka raporunda, ölçülü bir faiz indirimi tahmini yapıldı.



Morgan Stanley, 250 değil 150 baz puanlık indirim bekliyor.



"İNDİRİME GİDİLMESİ OLASI DEĞİL"



Capital Economics ise diğer kuruluşların aksine faiz indirimi beklemiyor.



Yayımlanan notta, "Türkiye'de bu ay faiz indirimine gidilmesi olası değil." ifadesi kullanıldı.

