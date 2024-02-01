Faiz indirimi beklentileri öteleniyor

Goldman Sachs, mart ayında beklediği ilk faiz indirimini mayıs ayı olarak güncelledi. Goldman, bu yıl 25 baz puanlık 5 faiz indirimi tahminini korudu. Banka, mayıs-eylül döneminde dört faiz indirimi, aralık ayında ise son indirimi bekliyor.



BlackRock da Fed'in faiz indirimine mayıs ayında başlayacağı öngörüsünde bulundu. BlackRock yöneticisi Neeraj Seth, Fed'in mayıs ayından itibaren faizi gevşetmeye başlamasını beklediklerini söyledi.



CME FedWatch Tool'a göre martı ayında yatırımcıların yüzde 65'i faizlerin sabit kalmasını bekliyor. Mayıs ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi ise yüzde 62 civarında fiyatlanıyor.