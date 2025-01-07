Faiz indirimi devam edecek mi? ABD'li bankalardan değerlendirme

ABD'nin önde gelen bankaları JPMorgan ile Bank of America, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



JPMorgan, aylık yüzde 1,03 olan aralık ayı enflasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) elini rahatlattığını bildirdi. Banka, yıl sonu faiz beklentisini yüzde 30 olarak açıkladı.



JPMorgan, TCMB'nin aralık ayında 150 baz puan faiz indirimine gideceğini öngörmüştü. Analizde, faiz indirme kararında toplantı sayısının 12'den 8'e düşürülmesinin etkili olduğu belirtildi.



Yüzde 30'luk asgari ücret artışının TCMB beklentilerinin altında olduğu kaydedildi. Ayrıca enflasyonda düşüş trendi olduğu ve aralık verisinin öngörüyü teyit ettiğini aktardı.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ



Bank of America'nın analizinde enflasyonun asgari ücret ve yönlendirilen fiyatların etkisiyle yükselişe geçebileceği hatırlatıldı.



Banka, yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüksek seviyelerinde olabileceği ancak geri kalanında düşüş eğiliminin etkili olacağını öngördü.



BofA, TCMB'nin ocak ayında da faiz oranlarında 250 baz puanlık indirimi öngörüsünde bulundu. Yıl sonu faiz beklentisini yüzde 30 olarak açıklayan banka, dolar/TL beklentisini 44'ten 41'e indirdi.



Merkez Bankası 26 Aralık'taki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,50 seviyesi çekmişti. Böylece Şubat 2023'ten sonra ilk kez faiz indirimi gerçekleştirilmişti.

TCMB, yılın ilk faiz toplantısını 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek.