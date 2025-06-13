Faiz indirimi mi geliyor? Repo faizi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 19 Haziran'da açıklayacak. Piyasalar son gelen enflasyon verisi paralelinde politika faiz oranlarında indirim beklentisini koruyor.



Bugünkü repo faiz oranı da faiz indirimini destekler nitelikte geldi. Mayıs ayından bu yana repo faizi yüzde 49 olurken bugün politika faizi olan yüzde 46 seviyesine geriledi.



POLİTİKA FAİZİ DÜŞER Mİ?



Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faiz oranı olan yüzde 46 seviyesinin önümüzdeki hafta ya da Temmuz ayındaki toplantıda düşürülmesi beklentisi piyasalar tarafından benimsenmeye başladı.



Bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 49-50 seviyelerinden yüzde 47'nin altına sarkıttı.



Merkez Bankası'nın faizi kaç baz puan düşüreceği bilinmezken mevcut yüzde 46'lık politika faizinin hemen üstünde seyreden mevduat oranlarında da gerilemelerin görülmesi bekleniyor.