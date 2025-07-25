Faiz indirimi sonrası mevduat oranları geri çekildi: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 43’e çekti.

Beklentiler 250-300 baz puanlık indirim yönündeyken, karar tahmin aralığının üst sınırından gerçekleşti.

Bu adımın ardından bankaların sunduğu mevduat faizlerinde de düşüş yaşandı.



Geçtiğimiz haftalarda yüzde 50 seviyesini zorlayan faiz oranları, yüzde 49 bandında sınırlı sayıda bankada korunuyor.

Ancak bu oranlar çoğunlukla yalnızca yeni müşterilere ve 32-35 gün vadeli hesaplara uygulanıyor.



En yüksek faiz oranları şöyle sıralanıyor:

• Odea Bank: Yüzde 49,00

• ING Bank: Yüzde 49,00

• TEB: Yüzde 49,00

• HSBC: Yüzde 49,00

• QNB: Yüzde 48,00

• Denizbank: Yüzde 47,25

• Akbank: Yüzde 46,50

• Garanti BBVA: Yüzde 45,50

• Ziraat Bankası: Yüzde 44,00

Bu oranlar çerçevesinde 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi yaklaşık 35 bin 441 TL olarak hesaplanıyor.

STOPAJ ORANI ARTIRILDI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltilmişti.



6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.



REEL GETİRİ HALA KORUNUYOR MU?

Eylül ayına kadar enflasyon sürecini sekteye uğratacak yeni bir risk oluşmadığı takdirde faiz indirimlerinin devam edebileceği öngörülüyor.

Ayrıca TL’nin hâlen yeterli düzeyde reel getiri sunduğu belirtiliyor.

Analistler, döviz ve tahvil tarafında faiz indiriminin ciddi bir etki yaratmayacağını düşünüyor.



DOLAR BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası’nın Temmuz ayı anketine göre yıl sonu dolar beklentisi 43,72 TL seviyesinde.

Bugün itibarıyla kur 40,54 TL’den işlem görüyor. Bu da yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 7,8’lik bir artışa işaret ediyor.

TL’nin yıl sonuna kadar vadeli mevduatta sağlayacağı net getiri ise yüzde 13 ile yüzde 15 aralığında hesaplanıyor.

Bu tabloyla birlikte analistler, Türk Lirası’nın hâlâ cazip bir yatırım aracı olmayı sürdürdüğünü vurguluyor.