Faiz kararı öncesi dolarda kritik hareketlilik

ABD dolar endeksi 101,6 civarına gerileyerek son dönemdeki düşüşünü sürdürdü; yatırımcılar Fed 'in yaklaşan politika kararını bekliyordu. Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeden bırakması ve Aralık ayında potansiyel olarak artırması bekleniyor.

Bu arada, Euro Bölgesi ve Japonya'daki merkez bankalarının da mevcut faiz oranlarını koruması beklenirken, Kanada ve Yeni Zelanda'daki politika yapıcıların artan enflasyon baskıları karşısında para politikasını sıkılaştırması öngörülüyor.

Yatırımcılar ayrıca bu hafta ABD'nin önemli ekonomik verilerine odaklanmış durumda; bunlar arasında PCE enflasyon verileri ve üçüncü çeyrek GSYİH öncü rakamları ile Amazon, Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin kazanç raporları yer alıyor. Bu sonuçlar, ABD ekonomik büyümesini desteklemeye yardımcı olan yapay zeka talebinin gücüne dair yeni bilgiler sağlayabilir.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,7471 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,6937 lira, en yüksek de 49,8168 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,7623 liradan alıcı buluyor.