Faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum

Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz adımının etkileri yakından izleniyor.



Dolar/TL, bugün yüzde 0,44 artışla 38,15 civarında başladı. Euro/TL ise 43,53'ten el değiştirdi.



Merkez Bankası, dünkü kararıyla politika faizini piyasayı fonladığı yüzde 46 seviyesine, gecelik borç verme faizini de yüzde 49'a yükseltti. TCMB, yaklaşık bir ay önce durdurduğu haftalık repo ihalelerine tekrar başlayacağını açıkladı.



Yatırımcılar bugün başlaması beklenen repo ihalesiyle piyasaya ne miktarda fonlama yapıldığını ve şu anda yüzde 46 seviyesinde olan gecelik faizlere etkisini takip edecek.



Yurt dışında Paskalya tatili nedeniyle piyasaların büyük bölümü kapalı olacak. Bu nedenle işlem hacimlerinin de düşmesi bekleniyor.



TCMB'nin takvimine göre bir sonraki faiz kararı iki ay sonra alınacak.



Goldman Sachs, piyasalarda yeni bir şok yaşanmaması halinde temmuzda faiz indirimlerinin tekrar başlamasının beklendiğini açıkladı. Banka, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e yükseltti.