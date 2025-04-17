Faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının döviz kurlarında belirgin bir değişi yaşanmadı.



Dolar/TL, 38,10 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 43,57 seviyesinde işlem gördü.



Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti.



Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

