"Faiz oranları konut krizini çözemez"

Kanada'da konut fiyatlarındaki artış birkaç yıldır yüksek seyrederken, son altı ayda hızlandı. Barınma maliyetleri, ülkedeki yüzde 3,4'lük enflasyonun en önemli destekleyici arasında bulunuyor.



Montreal Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı açıklamasında Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, faiz oranlarını yükselterek ya da düşürerek konut piyasasının düzeltilemeyeceğini söyledi.



Konut fiyat enflasyonunun kısmen faizlerdeki artıştan etkilendiğini belirten Macklem, daha çok yapısal konut sorunlarına dikkat çekti. Macklem, konut arzı sıkıntısının altında yatan nedenlerin para politikası ile ele alınamayacağını söyledi.



"PARA POLİTİKASI HER ŞEYİ YAPAMAZ"



Kanada’da konut arzının imar kısıtlamaları, onay süreçlerindeki gecikmeler gibi nedenlerden dolayı uzun yıllardır talebin gerisinde kaldığını kaydeden Macklem, “Para politikası özellikle kısa vadede talebi etkileyebilir. Ancak tedarik tarafında uzun süredir devam eden yapısal sorunları çözemez” dedi.



Macklem, “Para politikası her şeyi yapamaz ona aşırı bir yük bindirmekten kaçınmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kanada Merkez Bankası Başkanı, pandeminin para politikasının enflasyonu kontrol edebileceğini kanıtladığını da dile getirdi.