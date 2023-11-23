Faizde kim, ne bekliyor? Gözler Merkez Bankası'nda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.

Beklenti haziranda başlayan faiz artırımının, sınırlı bir şekilde devam etmesi yönünde.

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin etti.

Küresel finans kuruluşlarının tahmini de paralel yönde. JPMorgan bugünkü toplantıda 250 baz puanlık bir artış öngördü.

Aynı şekilde Morgan Stanley de faizin yüzde 37,50'ye çıkmasını bekliyor. Kuruluş, faiz artırımlarına 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar ara verileceğini ve nisan ayında faizin yüzde 40'a yükseleceği görüşünde.

Societe Generale de kasım ayında olduğu gibi yılın son faiz kararının da 250 baz puan olacağını ve faizin yıl sonunda yüzde 40 olacağına yönelik bir beklenti açıkladı.

Aynı beklentiye sahip Goldman Sachs ise faiz indirimleir için gelecek yılın üçüncü çeyreğini işaret etti. ABD'li yatırım bankasının tahminine göre gelecek yılın sonunda faiz yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyecek.