Faizdeki artışa rağmen ABD'de mortgage başvuruları arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 15 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,4 arttı.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 7,27'den yüzde 7,31'e yükseldi.



Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,72'den yüzde 6,62'ye geriledi.



Konut kredilerinde refinansman talebi de mortgage oranlarındaki artışa rağmen geçen hafta yüzde 13 artış gösterdi.



MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 30 yıllık mortgage oranının yükselmesine karşın başvuruların geçen hafta arttığına dikkati çekti.



Kan, refinansman başvurularının da haftalık bazda arttığını ancak geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yüzde 30 altında olduğunu belirtti.

