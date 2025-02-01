Faizin getirisi düşecek mi? Mevduatta stopaj 5 puan arttı

Mevduatta ve fonlarda stopaj oranı 5'er puan artırıldı.



Ekonomide yeni programa geçilmeden önce mevduatta stopaj oranı yüzde 5 seviyesindeydi.



6 ay vadeli mevduat için uygulanan bu oran, Mayıs 2024'te yüzde 7,5'e, kasım ayında ise yüzde 10'a yükseltildi.



1 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 10'luk kesintinin 3 ay uygulanması kararlaştırıldı.



Stopaj oranını yüzde 10 olarak belirleyen karar, 31 Ocak'ta sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla stopaj oranı tüm vade dilimlerinde 5 puan yükseltildi.



YENİ AÇILAN HESAPLARA UYGULANACAK



Yeni açılan ve 6 aya kadar olan mevduatlarda vergi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak.



Stopaj bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12, bir yıldan uzun süreli mevduatta yüzde 10 olacak.



HİSSE SENEDİ FONLARINA MUAFİYET



Para Piyasası Fonları için geçerli olan yüzde 10'luk vergi kesintisi de yüzde 15' çıkarıldı. Hisse senedi ağırlıklı fonlar düzenlemeye dahil edilmedi.



YATIRIMCI NASIL ETKİLENECEK?



Vadeli mevduatta kesinti, yatırılan toplam tutardan değil elde edilen getiriden yapılıyor.



Söz konusu karar yeni açılan ve 6 aya kadar olan mevduatlara uygulanacak. Artan stopaj nedeniyle yeni yatırımcıların mevduat faizinden elde ettiği gelir azalacak.



Mevcut yatırımcılar ise stopaj değişikliğinden etkilenmeyecek. Ancak mevcut fon yatırımlarına ekleme yapıldığında güncel oranlar devreye girecek.