Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Hazırlıklarda sona gelindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu”yla ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, “Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladık” dedi.

Programa ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.



"YARDIM TALEPLERİ 4 DAKİKA İÇİNDE ULAŞIYOR"

Sosyal yardımlarla ilgili "4,4 milyon vatandaşı sosyal yardımlara muhtaç ettiler" iddiasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Göktaş, "Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tamamen bir algı oluşturma çabasından ibaret." yanıtını verdi.



Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sini, çalışamayacak durumda olan vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Göktaş, "Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor. Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu." diye konuştu.



Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ile Aile Sosyal Destek Programı personeli aracılığıyla ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini belirten Göktaş, hem arz hem talep odaklı sosyal yardım anlayışını devam ettirdiklerini kaydetti.