Faizsiz konuta kamu desteği: Bakan Kurum, Emlak katılım modelinin detaylarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönemin detaylarını paylaştı.



Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı.



Bakan Kurum, vatandaşları devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz. Bu isteğimizi gerçeğe dönüştürerek vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için sayısız kampanyalar düzenledik, projeler yaptık. Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı şekilde tamamlayıp, vatandaşımıza teslim edeceğiz. Yine bu noktada, yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyasıyla gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Deprem, sel ve yangın gibi birçok afetle sınandıklarına dikkati çeken Kurum, Malatya'da 300 bininci konutun depremzedelere de teslim edildiğini, yıl sonuna kadar tüm yuvaları yapacaklarını vurguladı.



"TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR KAMU BANKASI TASARRUF FİNANSMAN SEKTÖRÜNE GİRİYOR"

Murat Kurum, koşulların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de emlak piyasasını ve otomotiv sektörünü negatif etkilese de yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Hem tedbirlerimizi bu çerçevede alıyor hem de vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyoruz. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğimizle vatandaşımızın uzun yıllardır süren bir sorununa neşter vurduk. Kendisine ait arazisi kamu hizmet alanında kalan, yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek 'imar hakkı aktarımı' getirdik. Böylelikle vatandaşımıza orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Hem yaşanan bir haksızlığın önüne geçecek hem de vatandaşımızın orada hizmet alabileceği kamusal yatırımları hayata geçireceğiz."



Vatandaşların sesine her zaman kulak verdiklerini aktaran Kurum, geçen ay İstanbul'da "Gayrimenkul Yatırım Sertifikası'nı sunduklarını söyledi.



Bakan Kurum, şimdi de vatandaşın sadece ev değil, iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışma olan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi"ni milletin hizmetine sunduklarını belirtti.